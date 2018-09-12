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Стратегическая авиация РФ применила крылатые ракеты
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Стратегическая авиация РФ применила крылатые ракеты 

Российская Газета + ещё 1 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС ВКС России выполнили пуски крылатых ракет в рамках учений «Восток-2018».
Поднявшись с дальневосточного аэродрома, самолеты преодолели более двух тысяч километров до полигона Телемба в Бурятии и выпустили ракеты с высоты пяти километров по мишеням на земле. Средства объективного контроля зафиксировали поражение целей, рассказали в Минобороны РФ.
Работу экипажей Дальней авиации обеспечивали истребители Су-35С Восточного военного округа — они прикрывали ракетоносцы во время перелета и стрельбы. По пути к полигону Ту-95 дозаправились в воздухе от летающего танкера Ил-78.
После выполнения задания самолеты вернулись на аэродромы базирования.
Учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября на территории и морских акваториях Дальнего Востока. В маневрах принимает участие порядка 300 тысяч военнослужащих, более тысячи летательных аппаратов разных типов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, 80 кораблей и судов обеспечения.
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