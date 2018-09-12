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Стратегическая авиация отстрелялась крылатыми ракетами
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Стратегическая авиация отстрелялась крылатыми ракетами 

News.ru + ещё 8 1 час назад
Фото: twitter.com/MOD Russia
Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили практические пуски крылатых ракет на полигоне «Телемба» в Республике Бурятия. Залпы были произведены по наземным целям с высоты более пяти тысяч метров.
Ту-95МС поднялись в воздух с одного из военных аэродромов Дальнего Вотока, который расположен на расстоянии более двух тысяч километров от полигона. Прикрытие ракетоносцев осуществляли истребители Су-35С.
Экипажи успешно поразили заданные цели, что было зафиксировано средствами объективного контроля. Кроме того, во время маневров самолеты отработали дозаправку в воздухе, передает телеканал «Звезда».
Ракетные стрельбы проводились в рамках учений «Восток-2018».
Ранее в Госдуме назвали цели крупнейших военных учений на Дальнем Востоке. По словам зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, маневры не носят агрессивный и наступательный характер.
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