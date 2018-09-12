Стратегическая авиация отстрелялась крылатыми ракетами

Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили практические пуски крылатых ракет на полигоне «Телемба» в Республике Бурятия . Залпы были произведены по наземным целям с высоты более пяти тысяч метров.

Ту-95МС поднялись в воздух с одного из военных аэродромов Дальнего Вотока, который расположен на расстоянии более двух тысяч километров от полигона. Прикрытие ракетоносцев осуществляли истребители Су-35С.

Экипажи успешно поразили заданные цели, что было зафиксировано средствами объективного контроля. Кроме того, во время маневров самолеты отработали дозаправку в воздухе, передает телеканал «Звезда»

Ракетные стрельбы проводились в рамках учений «Восток-2018».