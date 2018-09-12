Бомбардировщики Ту-95МС поразили цели на маневрах «Восток-2018» 

ПОЛИГОН ТЕЛЕМБА (Бурятия), 12 сен — РИА Новости. Стратегические бомбардировщики Ту-95МС провели пуски крылатых ракет по наземным целям в рамках маневров «Восток-2018» в Бурятии, цели поражены, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
"Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» выполнили практические пуски крылатых ракет с высоты более 5000 метров по наземным целям на полигоне «Телемба» в Республике Бурятия", — говорится в сообщении.
Отмечается, что летчики дальней авиации успешно поразили мишени, что зафиксировано средствами объективного контроля.
Уточняется, что взлет самолетов Ту-95МС прошел с одного из военных аэродромов Дальнего Востока, расположенного на расстоянии свыше двух тысяч километров от мишенного полигона. Авиационное прикрытие стратегических ракетоносцев в воздухе выполняли экипажи истребителей Су-35С Восточного военного округа.
Кроме того, во время полета самолеты Ту-95МС отработали дозаправку в воздухе от самолетов-заправщиков Ил-78. По завершению задания экипажи дальней авиации вернулись на аэродром базирования, добавили в Минобороны.
Маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. На одном из этапов в маневрах примут участие подразделения из Китая и Монголии.