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Взлетную полосу реконструируют в аэропорту Комсомольска-на-Амуре
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Взлетную полосу реконструируют в аэропорту Комсомольска-на-Амуре 

ТАСС 1 час назад
ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. Минобороны РФ завершило разработку проектной документации по модернизации аэропорта двойного назначения «Хурба» в Комсомольске-на-Амуре. Проект предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы (ВПП) и ряда объектов аэропортовой инфраструктуры. Об этом сообщил ТАСС губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.
Аэропорт Комсомольска-на-Амуре (Хурба) имеет аэродром совместного базирования судов военной и гражданской авиации. Принадлежит Минобороны РФ, оператор гражданского сектора — АО «Комсомольский-на-Амуре аэропорт».
"Министерством обороны завершена разработка проектной документации по проекту реконструкции аэродрома. Проект предусматривает реконструкцию взлетно-посадочной полосы, перрона и мест стоянок воздушных судов, ограждения, патрульной дороги, очистных сооружений. Модернизация позволит принимать воздушные суда всех типов и расширить географию полетов", — сказал Шпорт, не уточнив необходимый для модернизации объем средств.
Шпорт сообщил, что в дальнейшем в аэропорту также планируется провести ремонт аэровокзала, обновить оборудование и технику.
Глава региона добавил, что помимо модернизации аэропорта Хурба, будут реконструированы на сумму около 6 млрд рублей аэропорты в Охотске, Аяне и Херпучах. Сейчас в регионе идет строительство аэровокзала в аэропорту Чумикан, ввод в эксплуатацию которого запланирован на сентябрь 2019 года. Планируется также начать реконструкцию аэропорта в Нелькане, уточнил глава региона.
Четвертый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 11-13 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2018.
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