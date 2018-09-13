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Залп ракет «Искандер» в Забайкалье показали на видео
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Залп ракет «Искандер» в Забайкалье показали на видео 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: Российская Газета
В Забайкалье на полигоне «Цугол» состоялись пуски двух крылатых ракет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». Боевые стрельбы прошли в ходе основного этапа маневров «Восток-2018».
Цели — критически важные узлы обороны противника — располагались на расстоянии в несколько сотен километров.
"Поражение целей фиксировалось средствами объективного контроля с использованием авиационного комплекса «Клевер», самолетами-разведчиками Су-24МР и беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10», — отметили в пресс-службе Минобороны РФ.
Одновременно с пусками ракет «Искандер» был произведен массированный огневой налет по живой силе, бронированным целям и позициям противника установками реактивных систем залпового огня «Торнадо-1», «Ураган» и «Град».
Самоходные артиллерийские установки «Мста-С», «Мста-Б», «Гиацинт» и «Акация» создали перед фронтом наступающих войск сплошную огневую завесу из разрывов артиллерийских снарядов длиной 3150 метров.
Всего в нанесении массированного огневого удара были задействованы две пусковые установки «Искандер-М», 52 реактивные системы залпового огня и 72 орудия ствольной артиллерии.
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