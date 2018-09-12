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Ракеты условного противника уничтожили на полигоне Телемба
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Ракеты условного противника уничтожили на полигоне Телемба 

75.RU + ещё 1 1 час назад
Фото: 75.RU
Роль воздушных целей условного противника выполняли ракеты-мишени, имитирующие весь спектр воздушно-космического нападения, а также реальные крылатые ракеты, которые запускали с самолётов-носителей. В эпизоде учений по отражению атаки воздушного противника на полигоне Телемба задействовали более тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники. По словам корреспондента портала 75.RU, учения привлекли внимание многих представителей СМИ. По приблизительным данным, на Телембу приехали около 100 журналистов из 14 стран.
Информация о полёте воздушных целей передавалась на командные пункты. Фото портала 75.RU.
В учениях по отражению атаки воздушного противника приняли участие более 1000 военнослужащих. Фото портала 75.RU.
На полигон Телемба приехали около 100 журналистов из 14 стран. Фото портала 75.RU.
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