Ракеты условного противника уничтожили на полигоне Телемба

Роль воздушных целей условного противника выполняли ракеты-мишени, имитирующие весь спектр воздушно-космического нападения, а также реальные крылатые ракеты, которые запускали с самолётов-носителей. В эпизоде учений по отражению атаки воздушного противника на полигоне Телемба задействовали более тысячи военнослужащих и свыше 500 единиц военной техники. По словам корреспондента портала 75.RU, учения привлекли внимание многих представителей СМИ. По приблизительным данным, на Телембу приехали около 100 журналистов из 14 стран.

Информация о полёте воздушных целей передавалась на командные пункты. Фото портала 75.RU.

В учениях по отражению атаки воздушного противника приняли участие более 1000 военнослужащих. Фото портала 75.RU.

На полигон Телемба приехали около 100 журналистов из 14 стран. Фото портала 75.RU.