Катарский дипломат рассказал о военных контактах эмирата с соседями

Дипломатический кризис вокруг Катара был создан странами Персидского залива в 2017 году. В настоящее время он постепенно сходит на нет.

Представители катарского военного руководства продолжают военные контакты со своими соседями, хотя и существую некие жесткие отношения между катарской правящей династией и саудитами по поводу приобретения Дохой российской зенитной ракетной системы С-400. Об этом сообщает NEWS.ru.

Дипломат не подтвердил информацию о том, что встреча в Кувейте стала первыми с начала блокады переговорами в рамках ССАГПЗ, на которые позвали представителей Дохи.

«Регион сталкивается с все более сложными задачами, поэтому важно сохранять связи в заливе и объединять усилия, чтобы спасти нашу организацию и отказаться от всего, что мешает единству», — считает эксперт.