Около 600 детей военнослужащих ЮВО обеспечены в сентябре местами в детских садах

Из них — 24 ребенка офицеров-выпускников военных вузов, которых с начала года в войска округа прибыло около 1200 человек.

Около 600 детей военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) с 1 августа были обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.

О решении социальных вопросов членов семей военнослужащих округа рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников

«Положительные результаты приносит взаимодействие, организованное с главами субъектов Российской Федерации», — сообщил генерал-полковник А. Дворников. «С 1 августа 2018 года 589 детей военнослужащих обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях, из них 24 ребенка офицеров-выпускников военных вузов», — уточнил командующий войсками ЮВО.

Кроме того, 474 семьи молодых офицеров «летнего выпуска» уже въехали в служебные квартиры и общежития. Еще более 500 получают денежную компенсацию за поднаем жилья.

С начала года в войска округа прибыло около 1200 выпускников военных вузов. Всего в этом году войска округа пополнят около 1800 офицеров, в том числе более 130 выпускников военных академий.