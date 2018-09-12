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Около 600 детей военнослужащих ЮВО обеспечены в сентябре местами в детских садах
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Около 600 детей военнослужащих ЮВО обеспечены в сентябре местами в детских садах 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Из них — 24 ребенка офицеров-выпускников военных вузов, которых с начала года в войска округа прибыло около 1200 человек.
Около 600 детей военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) с 1 августа были обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях.
О решении социальных вопросов членов семей военнослужащих округа рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
«Положительные результаты приносит взаимодействие, организованное с главами субъектов Российской Федерации», — сообщил генерал-полковник А. Дворников. «С 1 августа 2018 года 589 детей военнослужащих обеспечены местами в дошкольных образовательных учреждениях, из них 24 ребенка офицеров-выпускников военных вузов», — уточнил командующий войсками ЮВО.
Кроме того, 474 семьи молодых офицеров «летнего выпуска» уже въехали в служебные квартиры и общежития. Еще более 500 получают денежную компенсацию за поднаем жилья.
С начала года в войска округа прибыло около 1200 выпускников военных вузов. Всего в этом году войска округа пополнят около 1800 офицеров, в том числе более 130 выпускников военных академий.
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