Сбербанк проводит учения с участием правоохранителей в одном из отделений в Москве

МОСКВА , 12 сентября. / ТАСС /. Сбербанк в среду проводит плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от «противоправных посягательств» в офисе на северо-западе Москвы, в них участвуют правоохранительные органы и экстренные службы. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московском банке Сбербанка России.

"В офисе Сбербанка в Москве на улице Фабрициуса, 18 в первой половине дня 12 сентября проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств. В тренировке участвуют работники банка, а также правоохранительные органы и экстренные службы", — сказали в пресс-службе.

Офис приступит к обслуживанию клиентов сегодня с 13:00 мск, уточнили в кредитной организации.