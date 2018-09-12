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Росгвардия «освободила заложников» в Сбербанке в рамках учений в Москве
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Росгвардия «освободила заложников» в Сбербанке в рамках учений в Москве 

РИА Новости + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Росгвардия показала на видео, как прошла операция по освобождению «заложников» из отделения Сбербанка на северо-западе Москвы.
Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в отделении Сбербанка в Тушино мужчина взял в заложники нескольких человек, на месте работает полиция. Позже в пресс-центре московского банка Сбербанка агентству заявили, что в отделении проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств.
В пресс-службе центрального округа Росгвардии рассказали, что в офисе банка проводились учения по действиям правоохранителей в случае сигнала тревоги.
По сценарию учений, в офис банка вошли неизвестные и стали требовать крупную сумму денег. Получив отказ, условные бандиты взяли в «заложники» сотрудников и посетителей банка. В соответствии с замыслом учений, одному из сотрудников банка удалось незаметно нажать на кнопку тревоги, сигнал поступил на пульт вневедомственной охраны. К месту направили экипажи групп задержания.
Когда «злоумышленники» увидели, что банк оцеплен, они потребовали деньги и автомобиль, а взамен пообещали освободить несколько человек. В ходе переговоров условных бандитов удалось убедить выйти на улицу. В этот момент бойцы СОБР задержали их и освободили сотрудников и посетителей банка. В ходе тренировки никто не пострадал.
В Росгвардии отмечают, что подобные учения правоохранителей и работников банков вырабатывают навыки, необходимые при реальных ЧП.
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