Росгвардия «освободила заложников» в Сбербанке в рамках учений в Москве

Ранее в Telegram-каналах появились сообщения о том, что в отделении Сбербанка в Тушино мужчина взял в заложники нескольких человек, на месте работает полиция. Позже в пресс-центре московского банка Сбербанка агентству заявили, что в отделении проводятся плановые учения по защите клиентов и сотрудников банка от противоправных посягательств.

В пресс-службе центрального округа Росгвардии рассказали, что в офисе банка проводились учения по действиям правоохранителей в случае сигнала тревоги.

По сценарию учений, в офис банка вошли неизвестные и стали требовать крупную сумму денег. Получив отказ, условные бандиты взяли в «заложники» сотрудников и посетителей банка. В соответствии с замыслом учений, одному из сотрудников банка удалось незаметно нажать на кнопку тревоги, сигнал поступил на пульт вневедомственной охраны. К месту направили экипажи групп задержания.

Когда «злоумышленники» увидели, что банк оцеплен, они потребовали деньги и автомобиль, а взамен пообещали освободить несколько человек. В ходе переговоров условных бандитов удалось убедить выйти на улицу. В этот момент бойцы СОБР задержали их и освободили сотрудников и посетителей банка. В ходе тренировки никто не пострадал.

В Росгвардии отмечают, что подобные учения правоохранителей и работников банков вырабатывают навыки, необходимые при реальных ЧП.