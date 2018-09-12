Украинские войска собирается дойти до Ростовской области за 5 дней

Вооруженные силы Украины наращивают свою группировку в Приазовье для того, чтобы получить контроль над этой территорией. Об этом на своей странице в Facebook рассказал командующий сухопутными войсками соседней страны генерал-полковник Сергей Попко.

«С этой целью мы поддержим действия корабельной группировки, обеспечения надежной обороны морского побережья. Организовываем постоянное присутствие и контроль района силами общевойсковых бригад, подразделений ракетных войск и артиллерии, а также подразделений армейской авиации», — пишет Сергей Попко.

Как сообщает разведка ДНР, украинская армия собирается дойти до границы с Ростовской областью за 5 дней, начало операции запланировано на пятницу, 14 сентября. После того, как войска соседней страны дойдут до российской границе, на территории начнется зачистка десантом и батальоном «Азов», рассказывают в командовании ДНР. При этом данные о наступлении украинской стороной не комментируются.