Власти Приморья ведут переговоры с канадской Viking Air Limited о локализации производства самолетов DHC 6-400

Дальнереченска в Хабаровск. Самолеты DHC-6 400 Twin Otter вместимостью 19 пассажиров успешно эксплуатируются авиакомпанией «Аврора». В Приморье они выполняют порядка 10 регулярных внутрикраевых рейсов, а также обслуживают межрегиональные маршруты из Кавалерово

Как отмечают в «Авроре», канадский самолет неприхотливый и создан с прицелом на эксплуатацию в труднодоступных районах. Благодаря своим техническим характеристикам DHС-6 может использоваться на небольших аэродромах, он пригоден для взлета-посадки на неподготовленных грунтовых площадках, а также, что немаловажно для аэродромной инфраструктуры, на коротких взлетно-посадочных полосах.

Добавим, единственный на сегодня авиастроитель в Приморском крае — завод «Прогресс» в городе Арсеньеве. Предприятие специализируется на выпуске вертолетной техники. В частности, сегодня завод выпускает одну из самых совершенных боевых машин в своем классе — разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».