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Власти Приморья ведут переговоры с канадской Viking Air Limited о локализации производства самолетов DHC 6-400
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Власти Приморья ведут переговоры с канадской Viking Air Limited о локализации производства самолетов DHC 6-400 

РЖД-Партнер 2 часа назад
Фото: РЖД-Партнер
Самолеты DHC-6 400 Twin Otter вместимостью 19 пассажиров успешно эксплуатируются авиакомпанией «Аврора». В Приморье они выполняют порядка 10 регулярных внутрикраевых рейсов, а также обслуживают межрегиональные маршруты из Кавалерово и Дальнереченска в Хабаровск.
Как отмечают в «Авроре», канадский самолет неприхотливый и создан с прицелом на эксплуатацию в труднодоступных районах. Благодаря своим техническим характеристикам DHС-6 может использоваться на небольших аэродромах, он пригоден для взлета-посадки на неподготовленных грунтовых площадках, а также, что немаловажно для аэродромной инфраструктуры, на коротких взлетно-посадочных полосах.
Добавим, единственный на сегодня авиастроитель в Приморском крае — завод «Прогресс» в городе Арсеньеве. Предприятие специализируется на выпуске вертолетной техники. В частности, сегодня завод выпускает одну из самых совершенных боевых машин в своем классе — разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор».
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