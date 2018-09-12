Огненная лавина: «Солнцепек» показал свою мощь на учениях в Алжире

Практически вся техника, продемонстрированная в репортаже об учебных наступательных действиях, — российского производства. Так, артиллерийская подготовка началась с массированного удара реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», который как раз и поддержали «Солнцепеки». В результате оборона «противника» утонула в море огня.

Затем стали работать 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».

По воздушным целям били переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». ЗСУ-23-4 «Шилка» уничтожили мишени, изображающие боевые вертолеты.

В это время по переднему краю ударили своими 30-мм автоматическими пушками БМП-2М с боевым модулем «Бережок» и противотанковые комплексы «Корнет».

Затем началось наступление бронетехники — на острие удара находились основные боевые танки Т-90СА. В итоге «вражеская» оборона была успешно прорвана.

По мнению военных экспертов, приобретение Алжиром ТОС-1А резко усилило возможности сухопутных подразделений данного государства. Удары «Солнцепеков» 220-мм термобарическими боеприпасами создают настоящие бреши в укреплениях и способствуют успешному продвижению войск.