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Огненная лавина: «Солнцепек» показал свою мощь на учениях в Алжире
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Огненная лавина: «Солнцепек» показал свою мощь на учениях в Алжире 

Российская Газета 17 минут назад
Фото: Российская Газета
Практически вся техника, продемонстрированная в репортаже об учебных наступательных действиях, — российского производства. Так, артиллерийская подготовка началась с массированного удара реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», который как раз и поддержали «Солнцепеки». В результате оборона «противника» утонула в море огня.
Затем стали работать 122-мм гаубицы Д-30 и самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика».
По воздушным целям били переносные зенитные ракетные комплексы «Игла». ЗСУ-23-4 «Шилка» уничтожили мишени, изображающие боевые вертолеты.
В это время по переднему краю ударили своими 30-мм автоматическими пушками БМП-2М с боевым модулем «Бережок» и противотанковые комплексы «Корнет».
Затем началось наступление бронетехники — на острие удара находились основные боевые танки Т-90СА. В итоге «вражеская» оборона была успешно прорвана.
По мнению военных экспертов, приобретение Алжиром ТОС-1А резко усилило возможности сухопутных подразделений данного государства. Удары «Солнцепеков» 220-мм термобарическими боеприпасами создают настоящие бреши в укреплениях и способствуют успешному продвижению войск.
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