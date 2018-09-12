«Роснефть» станет поставщиком ракетного топлива для Роскосмоса

ВЛАДИВОСТОК , 12 сентября. / ТАСС /. "Роснефть" будет поставлять Роскосмосу ракетное топливо нафтил, говорится в сообщении нефтяной компании. Соответствующая договоренность была достигнута в рамках Восточного экономического форума.

"Роснефть" и Роскосмос в рамках IV Восточного экономического форума подписали соглашение о поставках ракетного топлива нафтил для нужд Роскосмоса", — отмечается в сообщении.

Нафтил является экологически чистым ракетным топливом для различных видов ракет-носителей. Компания «Роснефть» — единственный в России поставщик этого вида топлива.