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«Роснефть» станет поставщиком ракетного топлива для Роскосмоса
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«Роснефть» станет поставщиком ракетного топлива для Роскосмоса 

ТАСС 17 минут назад
ВЛАДИВОСТОК, 12 сентября. /ТАСС/. "Роснефть" будет поставлять Роскосмосу ракетное топливо нафтил, говорится в сообщении нефтяной компании. Соответствующая договоренность была достигнута в рамках Восточного экономического форума.
"Роснефть" и Роскосмос в рамках IV Восточного экономического форума подписали соглашение о поставках ракетного топлива нафтил для нужд Роскосмоса", — отмечается в сообщении.
Нафтил является экологически чистым ракетным топливом для различных видов ракет-носителей. Компания «Роснефть» — единственный в России поставщик этого вида топлива.
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