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Более 23 тыс. военнослужащих ЮВО приняли участие в поисковых мероприятиях военно-патриотической акции «Вахта памяти»
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Более 23 тыс. военнослужащих ЮВО приняли участие в поисковых мероприятиях военно-патриотической акции «Вахта памяти» 

ТК «Звезда» 20 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
С целью повышения уровня морально-психологического состояния военнослужащих в районах поиска проводится культурно-досуговая работа с привлечением творческих коллективов учреждений культуры, встречи с сотрудниками военно-исторических музеев.
Более 23 тыс. военнослужащих Южного военного округа (ЮВО) минувшим летом приняли участие в поисковых мероприятиях в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Вахта памяти».
О современных методиках патриотического воспитания военнослужащих округа рассказал командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
«Постоянное совершенствование методики патриотического воспитания расширило возможности его воздействия на личный состав округа, — сообщил генерал-полковник Александр Дворников. — Комплексный подход позволил превратить поисковые работы в один из наиболее эффективных инструментов патриотического воспитания, дающий огромный эмоциональный заряд патриотизма, который не возможен при проведении воспитательных мероприятий в классе».
Через 34 поисковых лагеря, развернутых в 11 субъектах РФ на территории ЮВО, на ротационной основе прошло более 23 тыс. военнослужащих, в том числе более 9 тыс. за прошедший месяц.
С целью повышения уровня морально-психологического состояния военнослужащих, задействованных в поисковых мероприятиях, в районах поиска проводится культурно-досуговая работа с привлечением творческих коллективов учреждений культуры, встречи с представителями общественных патриотических организаций, сотрудниками военно-исторических музеев. Ежедневно военнослужащим соединений и воинских частей рассказывают о подвигах солдат и офицеров Красной армии, совершенных в этот день в годы Великой Отечественной войны на территории ЮВО.
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