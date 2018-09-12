Украинская армия призналась в использовании запрещенной техники на Донбассе

Украинское военное командование поблагодарило танкистов за выполнение боевых задач на Донбассе. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице в соцсетях Операции объединенных сил.

Вообще, использование танковой техники запрещено минскими соглашениями. Они должны быть отведены от линии соприкосновения. Судя по тексту официального сообщения украинского военного ведомства , танки на линии фронта не только присутствуют, но и выполняют боевые задачи.

Операция объединенных сил (эта структура ведет войну на Донбассе) сообщила, что в зону боевых действий прибыли министр обороны Степан Полторак и командующий группировкой на Донбассе Сергей Наев : «Они поблагодарили солдат и офицеров за мужество и героизм, который они ежедневно демонстрируют во время выполнения боевых задач на Донбассе».

Какие именно боевые задачи выполняли украинские танкисты в зоне боевых действий не сообщается.