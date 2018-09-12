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Украинская армия призналась в использовании запрещенной техники на Донбассе
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Украинская армия призналась в использовании запрещенной техники на Донбассе 

Аргументы Недели 19 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Украинское военное командование поблагодарило танкистов за выполнение боевых задач на Донбассе. Соответствующее сообщение появилось на официальной странице в соцсетях Операции объединенных сил.
Вообще, использование танковой техники запрещено минскими соглашениями. Они должны быть отведены от линии соприкосновения. Судя по тексту официального сообщения украинского военного ведомства, танки на линии фронта не только присутствуют, но и выполняют боевые задачи.
Операция объединенных сил (эта структура ведет войну на Донбассе) сообщила, что в зону боевых действий прибыли министр обороны Степан Полторак и командующий группировкой на Донбассе Сергей Наев: «Они поблагодарили солдат и офицеров за мужество и героизм, который они ежедневно демонстрируют во время выполнения боевых задач на Донбассе».
Какие именно боевые задачи выполняли украинские танкисты в зоне боевых действий не сообщается.
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