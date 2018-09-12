«Восток-2018»: в военных маневрах участвуют солдаты из Монголии 

В то время, как президент РФ на ВЭФ проводит встречу с коллегой из Монголии Халтмаагийном Баттулгой, несколько военных подразделений из этой страны сейчас принимают участие в самых масштабных за последние 40 лет учениях — «Восток-2018». Они продлятся до понедельника. К отработке маневров привлечено почти 300 тысяч военнослужащих. Главная цель — проверка боеготовности сухопутных войск и сил ВМФ России, передает «МИР 24».
Во время учений бойцы будут отрабатывать нападение на условного противника. Для этого военные инженеры подготовили современные пневмомакеты боевой техники. На них отрабатываются ракетные удары из комплексов С-300 и «Панцирь-С». Сейчас силы ПВО меняют места дислокации и развертывают базы на новых позициях.
Добавим, что маневры пройдут в два этапа. Сначала сухопутная группировка соединится с кораблями флота. А затем начнутся учебные сражения. В них будут отрабатывать и оборону, и наступление.
Напомним, стратегические учения «Восток-2018» будут проведены с 11 по 15 сентября. В них будут участвовать войска Восточного и Центрального ВО, силы Северного флота, соединения и воинские части ВДВ, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также подразделения Китая и Монголии. Маневры станут крупнейшими для страны за последние 37 лет. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сравнил их с учениями «Запад-81», которые проводились в СССР в 1981 году. Он отметил, что нынешняя проверка станет масштабнее. Ожидается, что мероприятие посетит президент страны Владимир Путин.
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