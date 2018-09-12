«Восток-2018»: в военных маневрах участвуют солдаты из Монголии

В то время, как президент РФ на ВЭФ проводит встречу с коллегой из Монголии Халтмаагийном Баттулгой, несколько военных подразделений из этой страны сейчас принимают участие в самых масштабных за последние 40 лет учениях — «Восток-2018». Они продлятся до понедельника. К отработке маневров привлечено почти 300 тысяч военнослужащих. Главная цель — проверка боеготовности сухопутных войск и сил ВМФ России , передает «МИР 24».

Во время учений бойцы будут отрабатывать нападение на условного противника. Для этого военные инженеры подготовили современные пневмомакеты боевой техники. На них отрабатываются ракетные удары из комплексов С-300 и «Панцирь-С». Сейчас силы ПВО меняют места дислокации и развертывают базы на новых позициях.

Добавим, что маневры пройдут в два этапа. Сначала сухопутная группировка соединится с кораблями флота. А затем начнутся учебные сражения. В них будут отрабатывать и оборону, и наступление.

Напомним, стратегические учения «Восток-2018» будут проведены с 11 по 15 сентября. В них будут участвовать войска Восточного и Центрального ВО, силы Северного флота, соединения и воинские части ВДВ, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также подразделения Китая и Монголии. Маневры станут крупнейшими для страны за последние 37 лет. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сравнил их с учениями «Запад-81», которые проводились в СССР в 1981 году. Он отметил, что нынешняя проверка станет масштабнее. Ожидается, что мероприятие посетит президент страны Владимир Путин

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