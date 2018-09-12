Ещё
«Восток-2018»: в военных маневрах участвуют солдаты из Монголии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Восток-2018»: в военных маневрах участвуют солдаты из Монголии 

Мир24 20 минут назад
В то время, как президент РФ на ВЭФ проводит встречу с коллегой из Монголии Халтмаагийном Баттулгой, несколько военных подразделений из этой страны сейчас принимают участие в самых масштабных за последние 40 лет учениях — «Восток-2018». Они продлятся до понедельника. К отработке маневров привлечено почти 300 тысяч военнослужащих. Главная цель — проверка боеготовности сухопутных войск и сил ВМФ России, передает «МИР 24».
Во время учений бойцы будут отрабатывать нападение на условного противника. Для этого военные инженеры подготовили современные пневмомакеты боевой техники. На них отрабатываются ракетные удары из комплексов С-300 и «Панцирь-С». Сейчас силы ПВО меняют места дислокации и развертывают базы на новых позициях.
Добавим, что маневры пройдут в два этапа. Сначала сухопутная группировка соединится с кораблями флота. А затем начнутся учебные сражения. В них будут отрабатывать и оборону, и наступление.
Напомним, стратегические учения «Восток-2018» будут проведены с 11 по 15 сентября. В них будут участвовать войска Восточного и Центрального ВО, силы Северного флота, соединения и воинские части ВДВ, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также подразделения Китая и Монголии. Маневры станут крупнейшими для страны за последние 37 лет. Министр обороны России Сергей Шойгу ранее сравнил их с учениями «Запад-81», которые проводились в СССР в 1981 году. Он отметил, что нынешняя проверка станет масштабнее. Ожидается, что мероприятие посетит президент страны Владимир Путин.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Внутренние войска Кыргызстана вывели из состава Нацгвардии На Каспии прошли антитеррористические учения ОДКБ приступила к учениям по развертыванию ВС в Центральной Азии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей283
Норкин взбесил россиян586
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО97
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой26
Киев перебросил войска к границе с Россией551
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
00:38
Американцы открестились от саботажа на МКС
Наука и техника Технологии
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение