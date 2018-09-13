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Путин поблагодарил Китай и Монголию на учениях «Восток-2018»
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Путин поблагодарил Китай и Монголию на учениях «Восток-2018» 

РИА Новости + ещё 4 20 минут назад
Фото: РИА Новости
ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 13 сен — РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил признательность военнослужащим КНР и Монголии на учениях «Восток-2018», отметив, что войска трех стран выполняют общую задачу — обеспечивают стабильность и безопасность на евразийском пространстве.
"Хочу выразить особую признательность военнослужащим КНР и Монголии. У нашего боевого братства давние и прочные традиции. Мы в России будем всегда чтить мужество героев Халкин-Гола, помнить, что в годы Второй мировой войны наши страны были союзниками, вместе противостояли агрессору", — сказал Путин.
"А сегодня решают общую задачу — вместе обеспечиваем стабильность и безопасность на евразийском пространстве", — добавил он.
Маневры «Восток-2018» начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров «отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.
Всего к маневрам привлечены около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров, других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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