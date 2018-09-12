Более 2,5 тыс. призывников в воинских частях ЮВО проходят подготовку по специальности «водитель»

Новый подход в подготовке специалистов позволил обеспечить укомплектованность войск округа водителями на 94 процентов.

В Южном военном округе (ЮВО) более 2,5 тыс. призывников весеннего призыва проходят подготовку по программе «Водитель». Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.

«В настоящее время проходят подготовку 2544 призывников, завершили обучение и получили водительские удостоверения более 800 человек», — уточнил командующий.