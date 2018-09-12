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Более 2,5 тыс. призывников в воинских частях ЮВО проходят подготовку по специальности «водитель»
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Более 2,5 тыс. призывников в воинских частях ЮВО проходят подготовку по специальности «водитель» 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: Минобороны РФ / mil.ru
Новый подход в подготовке специалистов позволил обеспечить укомплектованность войск округа водителями на 94 процентов.
В Южном военном округе (ЮВО) более 2,5 тыс. призывников весеннего призыва проходят подготовку по программе «Водитель». Об этом сообщил командующий войсками ЮВО генерал-полковник Александр Дворников.
«В настоящее время проходят подготовку 2544 призывников, завершили обучение и получили водительские удостоверения более 800 человек», — уточнил командующий.
Новый подход в подготовке специалистов позволил укомплектовать войска округа водителями на 94 процентов. Обучение проводится не только в учебной сети Минобороны России, но и в образовательных учреждениях ДОСААФ и автошколах по госконтрактам.
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