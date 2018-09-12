«Роснефть» начнет поставлять топливо для российских ракет

Нафтил является экологически чистым ракетным топливом для различных видов ракет-носителей. Его использование в космической промышленности способствует реализации государственной стратегии в области освоения космоса.

ПАО «НК „Роснефть“ обладая уникальной технологией производства, является единственным поставщиком нафтила в России. В сообщении организации говорится что данные компетенции еще раз подтверждают высокий уровень технической оснащенности нефтеперерабатывающих предприятий компании и ее научного потенциала.