Ещё
«Роснефть» начнет поставлять топливо для российских ракет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Роснефть» начнет поставлять топливо для российских ракет 

РИА «ФедералПресс» 41 минуту назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В рамках IV Восточного экономического форума ПАО «НК „Роснефть“ и »Роскосмос» подписали соглашение о поставках ракетного топлива нафтил для нужд «Роскосмоса».
Нафтил является экологически чистым ракетным топливом для различных видов ракет-носителей. Его использование в космической промышленности способствует реализации государственной стратегии в области освоения космоса.
ПАО «НК „Роснефть“ обладая уникальной технологией производства, является единственным поставщиком нафтила в России. В сообщении организации говорится что данные компетенции еще раз подтверждают высокий уровень технической оснащенности нефтеперерабатывающих предприятий компании и ее научного потенциала.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
США сообщили о перехвате российских бомбардировщиков у берегов Аляски Космонавты рассказали, как они живут на корабле с пробитой обшивкой СМИ: под стартовым комплексом космодрома Восточный найдены пустоты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей303
Норкин взбесил россиян588
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО98
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой26
Киев перебросил войска к границе с Россией551
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
00:38
Американцы открестились от саботажа на МКС
Наука и техника Технологии
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение