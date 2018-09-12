В пожарно-спасательном колледже провели «Субботу мужества»

«Центр патриотического воспитания и школьного спорта» провел «Субботу мужества». Целью мероприятия стало воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и любви к Отечеству.

8 сентября кадеты старших классов Технического пожарно-спасательного колледжа имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука «КШИ „2 МсКК“ приняли участие в „Субботе мужества“. Перед ребятами выступили представители Военной академии РВСН имени Петра Великого, Военного университета МО РФ и Ярославского высшего военного училища ПВО, которые рассказали о славных традициях своих учебных заведений, познакомили присутствующих с условиями поступления в них.

В представители колледжа познакомили гостей со своим корпусом, условиями жизни и быта кадет, показали музей корпуса. Встречей все остались довольны.