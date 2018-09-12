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«Калашников» создал беспилотник, способный садиться на воду
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«Калашников» создал беспилотник, способный садиться на воду 

РИА Новости + ещё 1 46 минут назад
МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. Концерн «Калашников» создал беспилотный летательный аппарат, который может приземляться на водную поверхность, сообщает «Калашников медиа».
Беспилотное воздушное судно (БВС) ZALA 421-10 создано на базе ZALA 421-08M и обладает всеми достоинствами летательного аппарата типа «летающее крыло», такими как всепогодность, легкий вес, быстрый запуск, устойчивость к сильному ветру.
"Возможность беспилотного судна приземляться на водную поверхность дает выгодные преимущества при применении БВС в болотистой местности и в районах, где водоемы занимают большую площадь — например, при проведении мониторинга трубопроводов в центральной Сибири", — говорится в сообщении на сайте информационного ресурса.
Беспилотник отличается большей продолжительностью полета — более двух часов, имеет улучшенные целевые нагрузки и водонепроницаемую конструкцию. Фотокамера с разрешением в 24 Мп позволяет проводить детальную аэрофотосъемку на большой скорости. HD видеокамера обеспечивает качественное видеоизображение для решения широкого ряда задач.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что в РФ разрабатывается другой беспилотный самолет-амфибия. Как пояснил собеседник агентства, работы над таким самолетом ведутся в инициативном порядке, но вопрос производства такого самолета планируется обсудить с российскими силовыми структурами.
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