В Госдуме посчитали недопуск Ту-214ОН в США местью за независимость РФ 

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне в эфире НСН назвал решение Вашингтона о Ту-214ОН одним из штрихов антироссийской кампании.
США не допустили российский самолёт Ту-214ОН к полётам над своей территорией в рамках Договора по открытому небу. Называть конкретные причины такого решения представитель Соединённых Штатов не стал. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, сообщает «Красная звезда». Известно, что протокол освидетельствования самолёта подписали представители 22 стран. Только США не стали это делать, сославшись на прямые указания из Вашингтона.
Оценка возможностей и сигнал Западу. В РФ стартовали учения «Восток-2018» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН такое решение счёл местью (слушайте аудио).
«Это один из штрихов крупной кампании по её вытеснению с той арены, которая РФ сегодня занимает. Где это видано, чтобы ещё какая-то страна без ведома США, без их согласия решила уничтожать боевиков на территории другого государства? По мнению США, Россия дерзнула, поэтому Америка находит любой повод, чтобы хоть как-то с нами дестабилизировать отношения, хоть как-то ущемить нас в наших действиях. Это месть, причём не только за Сирию, а вообще за независимую деятельность РФ», — уверен депутат.
Напомним, Договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Целью документа было укрепление доверия в Европе после холодной войны. Договор был подписан Украиной, Финляндией, Россией, Белоруссией, большинством европейских стран. Он позволяет собирать данные друг у друга о проведении учений, вооружении, сообщает Ura.ru.