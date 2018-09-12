В Госдуме посчитали недопуск Ту-214ОН в США местью за независимость РФ

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне в эфире НСН назвал решение Вашингтона о Ту-214ОН одним из штрихов антироссийской кампании.

США не допустили российский самолёт Ту-214ОН к полётам над своей территорией в рамках Договора по открытому небу. Называть конкретные причины такого решения представитель Соединённых Штатов не стал. Об этом рассказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков , сообщает «Красная звезда». Известно, что протокол освидетельствования самолёта подписали представители 22 стран. Только США не стали это делать, сославшись на прямые указания из Вашингтона.

Оценка возможностей и сигнал Западу. В РФ стартовали учения «Восток-2018» Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в эфире НСН такое решение счёл местью (слушайте аудио).

«Это один из штрихов крупной кампании по её вытеснению с той арены, которая РФ сегодня занимает. Где это видано, чтобы ещё какая-то страна без ведома США, без их согласия решила уничтожать боевиков на территории другого государства? По мнению США, Россия дерзнула, поэтому Америка находит любой повод, чтобы хоть как-то с нами дестабилизировать отношения, хоть как-то ущемить нас в наших действиях. Это месть, причём не только за Сирию, а вообще за независимую деятельность РФ», — уверен депутат.