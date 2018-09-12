Японский эксперт прогнозирует создание военного союза РФ, Китая и Японии

Такое мнение он высказал в беседе с корреспондентом РИА Новости по итогам состоявшейся во Владивостоке встречи лидеров Японии и России. Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ в среду подчеркнул, что отношения между странами развиваются поступательно и «впервые это имеет отношение и к взаимодействию наших военных ведомств».

"Сейчас проходят военные учения России и Китая в Сибири и на Дальнем Востоке. В ближайшем будущем Япония тоже готовится принять в них участие. Это самая большая новость нынешнего саммита", — считает ученый.

Он считает, что этот вопрос стоял на повестке дня встречи лидеров России и Японии в рамках Восточного экономического форума, который проходит в эти дни во Владивостоке.

"В июне прошлого года в Казахстане министры обороны Китая и России договорились о военном сотрудничестве, — напомнил эксперт. — Следствием этой договоренности стали совместные военные учения, которые проходят одновременно с форумом".

Накамура считает неслучайным то, что учения проходят одновременно с форумом. По его мнению, это говорит о том, что форум, являясь экономическим, при этом имеет определенную оборонную подоплеку. Именно с желанием Японии принять участие в будущих учениях эксперт связывает намеченный на октябрь визит в Россию начальника объединенного штаба сил самообороны.

"Вот такая тенденция. Поэтому Япония и направит в октябре своего начальника объединенного штаба сил самообороны с визитом в Россию. Он договорится о том, чтобы Япония участвовала в следующих учениях в сентябре будущего года. Это будут трехсторонние совместные военные учения. Сейчас Россия, Япония и Китай устанавливают экономическое сотрудничество. Оно станет и военным сотрудничеством. Это крайне важный момент", — пояснил профессор.

Он считает, что такой союз, безусловно, возможен без США, несмотря на традиционную зависимость Японии от участия США в решении вопросов обороны. Более того, именно действия американской администрации по сокращению расходов США на оборону Южной Кореи и Японии подтолкнули Токио к поиску других путей. Такой союз снимет остроту двух болевых точек для Японии, в отношении которых она испытывает беспокойство последние десятилетия — рост военной мощи Китая и ракетная и ядерная программы КНДР.

"Беспокойство Японии вызывают ядерные испытания и ракетные пуски КНДР. Больше этих пусков и испытаний не будет… На Дальнем Востоке три страны — Россия, Китай и Япония открывают новую эпоху. Это будет не только экономическое сотрудничество, но и военное", — считает эксперт.

По его мнению, в этом случае Япония снимает угрозу со стороны Китая, а угроза со стороны КНДР будет снята «за счет гарантий со стороны России».

Накамура провел параллели со сближением в отношениях России, Ирана и Турции вокруг проблемы Сирии.

"На Ближнем Востоке уже формируется тройственный союз России, Ирана и Турции вокруг проблемы Сирии. В Азии это будет Россия, Япония, Китай. Если Россия, Иран и Турция сплотились вокруг проблем Сирии, то на Дальнем Востоке поводом для союза станет Северная Корея", — убежден политолог.

Но такое развитие событий, считает эксперт, может произойти, только пока президентом США остается Дональд Трамп . Если появится другой президент, который заявит об увеличении военных расходов, такой союз потеряет свою привлекательность для Японии. Однако если к приходу к власти нового президента США такой союз уже будет создан, повернуть его вспять будет невозможно, полагает Накамура.

"Будет создана новая картина (мира — ред.), время упущено и ничего изменить (США — ред.) уже не смогут", — считает он.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке 11-13 сентября. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером Восточного экономического форума.