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Россия может предложить США вместе обследовать поверхность «Союза»
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Россия может предложить США вместе обследовать поверхность «Союза» 

Говорит Москва + ещё 4 1 час назад
Фото: ИА «Сусанин»
По его словам, российская сторона заинтересована в том, чтобы у международных партнёров не было причин не доверять расследованию. Собеседник агентства пояснил, что выход в открытый космос будет посвящён осмотру корабля «Союз МС-09».
Последний совместный выход российского космонавта и американского астронавта состоялся в 2009 году.
В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и зафиксировал микротрещину в корабле «Союз МС-09». Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению корабля на Землю.
Внутреннее расследование ракетно-космической корпорации «Энергия» признала преднамеренность и рукотворность отверстия, сделанного сверлом. Найти виновных пока не удалось.
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