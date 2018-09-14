Россия может предложить США вместе обследовать поверхность «Союза»

По его словам, российская сторона заинтересована в том, чтобы у международных партнёров не было причин не доверять расследованию. Собеседник агентства пояснил, что выход в открытый космос будет посвящён осмотру корабля «Союз МС-09».

Последний совместный выход российского космонавта и американского астронавта состоялся в 2009 году.

В ночь на 30 августа на МКС обнаружили утечку воздуха. Экипаж проверил все отсеки и зафиксировал микротрещину в корабле «Союз МС-09». Она располагалась в бытовом отсеке, а не в спускаемом аппарате, поэтому не угрожала возвращению корабля на Землю.