Созданный в Подмосковье летательный аппарат для аэротакси будет готов к эксплуатации в течение двух лет

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.

«Компания «Бартини», которая является резидентом коворкинг-центра в Реутове и технопарка «Сколково», завершила строительство третьего прототипа летательного аппарата для систем аэротакси с целью его использования в городской среде. Аппарат будет готов к эксплуатации через полтора-два года. Первые два прототипа были исследовательскими. Сейчас компания перешла к тестированию функционального прототипа», — сказал Д. Буцаев.

По его словам, на данном этапе проводятся летные испытания и эксперименты по аэродинамике, управляемости и маневренности.

«Нужно совершить 10 полетов. При каждом полете тестируется определенная функция или программа. Часть полетов уже совершена», — отметил Д. Буцаев.

Ранее СМИ сообщали о создании третьего прототипа летательного аппарата для аэротакси в Московской области.