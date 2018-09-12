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Созданный в Подмосковье летательный аппарат для аэротакси будет готов к эксплуатации в течение двух лет
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Созданный в Подмосковье летательный аппарат для аэротакси будет готов к эксплуатации в течение двух лет 

Агентство «Москва» + ещё 4 1 час назад
Фото: MosDay.ru
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.
«Компания «Бартини», которая является резидентом коворкинг-центра в Реутове и технопарка «Сколково», завершила строительство третьего прототипа летательного аппарата для систем аэротакси с целью его использования в городской среде. Аппарат будет готов к эксплуатации через полтора-два года. Первые два прототипа были исследовательскими. Сейчас компания перешла к тестированию функционального прототипа», — сказал Д. Буцаев.
По его словам, на данном этапе проводятся летные испытания и эксперименты по аэродинамике, управляемости и маневренности.
«Нужно совершить 10 полетов. При каждом полете тестируется определенная функция или программа. Часть полетов уже совершена», — отметил Д. Буцаев.
Ранее СМИ сообщали о создании третьего прототипа летательного аппарата для аэротакси в Московской области.
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