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Юнармейцы Забайкалья рассчитывают задать вопрос Путину
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Юнармейцы Забайкалья рассчитывают задать вопрос Путину 

75.RU 2 часа назад
Фото: 75.RU
По словам Макарова, на полигоне юнармейцы передадут военнослужащим из разных регионов страны памятные книги о Сибирском военном округе и о героях локальных военных конфликтов. Также они проведут акцию «Письмо солдату».
— Это символическая процедура, наши ребята вместе с действующими военнослужащими написали письмо с пожеланиями будущим защитникам Родины. Оно будет запечатано в специальную капсулу и передано на хранение в штаб 29-й армии. Вскрыть эту капсулу смогут только участники следующих военных учений в 2022 году, — рассказал руководитель забайкальских юнармейцев.
В беседе с корреспондентом портала 75.RU он также не исключил, что на Цуголе его подопечные смогут пообщаться с президентом, который завтра должен посетить полигон.
— Если представится такая возможность, то, конечно, наши ребята готовы будут задать вопрос главе государства. Но то, о чем будут вопросы, мы не обсуждали, — сказал Вячеслав Макаров.
Крупнейшие в истории современной России военные учения «Восток-2018» начались 11 сентября. Основные действия войск пройдут на общевойсковых полигонах Восточного военного округа, в том числе на Цуголе в Забайкальском крае, а также в акваториях Берингова и Охотского морей, Авачинского и Кроноцкого заливов. Сегодня на полигон Цугол прибыл министр обороны страны Сергей Шойгу.
Всего к маневрах будут участвовать около 300 тысяч российских военнослужащих, более 1 тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, а также 80 кораблей и судов обеспечения.
Юнармейцы Забайкалья с заместителем министра обороны России Андреем Картаполовым на полигоне Цугол 30 августа.
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