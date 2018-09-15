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Новейшие самолеты Су-35 примут участие в параде в Брянске
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Новейшие самолеты Су-35 примут участие в параде в Брянске 

ТК «Звезда» + ещё 15 42 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Боевая авиация ЗВО примет участие в параде по случаю 75-й годовщины освобождения Брянска.
В военном параде по случаю 75-летия освобождения города Брянска от немецко-фашистских захватчиков примут участие 17 боевых самолетов и вертолетов ЗВО. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
17 сентября в городе состоится военный парад, который завершит пролет 17 боевых самолётов и вертолетов Западного военного округа.
Воздушную часть парада откроют пары вертолетов Ми-8, Ка-52 и Ми-24. Затем на высоте 350 метров со скоростью 550 километров в час пролетят истребители МиГ-29, Су-27, Су-35 и МиГ-31. Завершит участие авиации в параде тройка тяжёлых самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации.
Первая репетиция мероприятия состоится 14 сентября, 16 сентября пройдет генеральная репетиция парада.
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