Новейшие самолеты Су-35 примут участие в параде в Брянске

Боевая авиация ЗВО примет участие в параде по случаю 75-й годовщины освобождения Брянска

В военном параде по случаю 75-летия освобождения города Брянска от немецко-фашистских захватчиков примут участие 17 боевых самолетов и вертолетов ЗВО. Об этом сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

17 сентября в городе состоится военный парад, который завершит пролет 17 боевых самолётов и вертолетов Западного военного округа.

Воздушную часть парада откроют пары вертолетов Ми-8, Ка-52 и Ми-24. Затем на высоте 350 метров со скоростью 550 километров в час пролетят истребители МиГ-29, Су-27, Су-35 и МиГ-31. Завершит участие авиации в параде тройка тяжёлых самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации.

Первая репетиция мероприятия состоится 14 сентября, 16 сентября пройдет генеральная репетиция парада.