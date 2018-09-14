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Боевая авиация ЗВО примет участие в параде в ознаменование 75-й годовщины освобождения Брянска
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Боевая авиация ЗВО примет участие в параде в ознаменование 75-й годовщины освобождения Брянска 

ТК «Звезда» + ещё 14 11 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Первая репетиция состоится 14 сентября, на случай изменения погодных условий резервным днём назначено 15 сентября, 16 сентября — генеральная репетиция
В ознаменование 75-й годовщины освобождения Брянска от немецко-фашистских захватчиков 17 сентября в городе состоится военный парад, который завершит пролёт 17 боевых самолётов и вертолётов Западного военного округа.
Пролёт авиации в 11 часов 39 минут откроют пары вертолётов Ми-8, Ка-52 и Ми-24, которые пройдут на высоте 200 м со скоростью 200 км/ч. Затем на высоте 350 м со скоростью 550 км/ч пролетят истребители МиГ-29, Су-27, Су-35 и МиГ-31. Завершит участие авиации в параде тройка тяжёлых самолётов Ил-76 Военно-транспортной авиации.
Первая репетиция состоится 14 сентября, на случай изменения погодных условий резервным днём назначено 15 сентября, 16 сентября — генеральная репетиция.
Всего в параде примет участие свыше 1 тыс. военнослужащих Западного военного округа, представителей силовых ведомств региона и воспитанников «Юнармии», более 50 ед. новейшей бронетехники,
В составе механизированной колонны пройдут современные образцы вооружения и военной техники, среди которых новейшая модификация танка Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Торнадо-Г», самоходные артиллерийские установки «Мста-СМ2», поступившие в этом году на оснащение соединений и воинских частей ЗВО, дислоцированных в Брянской области. Для безопасности дорожного покрытия гусеничная техника будет оснащена гусеничными лентами с резиновым ходом. Кроме того, в параде примут участие исторические образцы: штабной автомобиль «Виллис», танки Т-34, установки БМ-13 «Катюша».
Также для ветеранов, жителей и гостей города состоится показательное выступление роты почетного караула ЗВО в сопровождении военного оркестра, который исполнит знаменитые композиции военных лет. Военнослужащие мотострелковой дивизии продемонстрируют гостям праздника историческую реконструкцию боёв за освобождение Брянска.
Торжества завершатся праздничным артиллерийским салютом.
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