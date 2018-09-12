В рамках маневров «Восток-2018» на девяти полигонах ВВО выполнен комплекс мероприятий инженерного обеспечения

Выполнены задачи по фортификационному оборудованию позиций, подготовке путей движения войск, устройству инженерных заграждений, оборудованию пунктов водообеспечения, выполнению инженерных мероприятий по маскировке.

В рамах подготовки к маневрам войск (сил) «Восток-2018» части и подразделения Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на девяти полигонах Восточного военного округа выполнили комплекс мероприятий инженерного обеспечения районов расположения войск и временных пунктов управления.

Выполнены задачи по фортификационному оборудованию позиций, районов и пунктов управления, подготовке путей движения войск и маневра, устройству инженерных заграждений, оборудованию пунктов водообеспечения, выполнению инженерных мероприятий по маскировке.

Земляные и другие трудоемкие военно-инженерные работы проведены с применением специальной инженерной техники, в ходе работ осуществлена апробация эксплуатационных возможностей новейших средств инженерного вооружения.

Для прикрытия районов расположения войск и пунктов управления выполнено устройство ложных заграждений, скрытие и имитация важных районов и объектов с применением средств инженерного вооружения.