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В рамках маневров «Восток-2018» на девяти полигонах ВВО выполнен комплекс мероприятий инженерного обеспечения
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В рамках маневров «Восток-2018» на девяти полигонах ВВО выполнен комплекс мероприятий инженерного обеспечения 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Выполнены задачи по фортификационному оборудованию позиций, подготовке путей движения войск, устройству инженерных заграждений, оборудованию пунктов водообеспечения, выполнению инженерных мероприятий по маскировке.
В рамах подготовки к маневрам войск (сил) «Восток-2018» части и подразделения Инженерных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на девяти полигонах Восточного военного округа выполнили комплекс мероприятий инженерного обеспечения районов расположения войск и временных пунктов управления.
Выполнены задачи по фортификационному оборудованию позиций, районов и пунктов управления, подготовке путей движения войск и маневра, устройству инженерных заграждений, оборудованию пунктов водообеспечения, выполнению инженерных мероприятий по маскировке.
Земляные и другие трудоемкие военно-инженерные работы проведены с применением специальной инженерной техники, в ходе работ осуществлена апробация эксплуатационных возможностей новейших средств инженерного вооружения.
Для прикрытия районов расположения войск и пунктов управления выполнено устройство ложных заграждений, скрытие и имитация важных районов и объектов с применением средств инженерного вооружения.
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