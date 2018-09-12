Совместные учения России и Китая будут проходить регулярно, заявил Шойгу

В среду министр обороны РФ и глава военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ проверили работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне Цугол.

После осмотра Фэнхэ подчеркнул важность военного российско-китайского сотрудничества как на оперативном, так и на стратегических уровнях. По его словам, военно-политическое руководство КНР будет уделять этому внимание.

"Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить", — отметил Шойгу.

Маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. В маневрах, помимо китайских, примут участие подразделения из Монголии.