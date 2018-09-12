Ещё
Совместные учения России и Китая будут проходить регулярно, заявил Шойгу
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Совместные учения России и Китая будут проходить регулярно, заявил Шойгу 

РИА Новости + ещё 5 29 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ПОЛИГОН ЦУГОЛ (Забайкальский край), 12 сен — РИА Новости. Совместные учения России и Китая будут проходить на регулярной основе, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
В среду министр обороны РФ и глава военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ проверили работу российского и китайского пунктов управления войсками на полигоне Цугол.
После осмотра Фэнхэ подчеркнул важность военного российско-китайского сотрудничества как на оперативном, так и на стратегических уровнях. По его словам, военно-политическое руководство КНР будет уделять этому внимание.
"Мы договорились, что такие учения будем теперь регулярно проводить", — отметил Шойгу.
Маневры «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на Дальнем Востоке России и в прилегающих акваториях Тихого океана. Они станут крупнейшими в России за 37 лет, к ним привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. В маневрах, помимо китайских, примут участие подразделения из Монголии.
Последние новости
Орешкин назвал реальный курс рубля Британский журналист развенчал мифы Запада о ситуации в Идлибе Телеведущий выгнал из студии НТВ украинского эксперта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева125
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей47
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей619
Норкин взбесил россиян791
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО156
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение