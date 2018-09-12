В Геленджике показали уникальные авиационные и морские разработки

— Он не подвержен коррозии, не выгорает на солнце, так как при его производстве используют специальные ультрафиолетовые фильтры, — рассказала корреспонденту «РГ» директор по маркетингу ГК «Ростовский порт» Анастасия Григорова. — Таким образом жизненный цикл катера продлен до 50 лет, то есть по сравнению с алюминиевым он гораздо прочнее.

Всего в компании изготовили три таких катера, два из них демонстрационные, а вот третий ушел на экспорт и сейчас движется в сторону Франции , где его спустят на воду в конце сентября. Еще одна разработка и вовсе не имеет аналогов в мире. У катера нового поколения особая конструкция корпуса, и при этом не используются баллоны, занимающие дополнительное место. У такого судна полностью ровный бок, благодаря чему оно легко умещается в транспортный контейнер. Запатентованный обвод корпуса позволяет глиссирующему катеру выдерживать волну четыре балла и более, не теряя при этом скорости 35 узлов в час, и в глиссирующем режиме значительно сокращается расход топлива. В России эти разработки уже нашли потребителей: компания работает с астраханскими и мурманскими клиентами, кроме того, четыре машины были сделаны для заказчиков из Северной Африки. Средняя стоимость судна — около полутора миллионов рублей, хотя при установке более мощного двигателя цена, естественно, вырастет.

— Нам удалось значительно снизить нагрузку на экипаж, во многом автоматизировав полет и посадку такой большой и сложной машины. Кроме того, повышена живучесть вертолета за счет установки современного бортового комплекса обороны, — отметил генеральный директор холдинга Андрей Богинский

— Модернизация Ми-26 значительно расширяет потенциал ее применения. В государственной программе вооружения на 2018 — 2027 год предусматривается оснащение войск тяжелыми вертолетами именно в этой модификации. Думаю, Ми-26Т2В будет востребован не только в России, но и за ее пределами: мы видим потенциал на рынках Азии, Африки и Ближнего Востока, — сообщил индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков

Минобороны и Предприятия ЮФО, помимо сотрудничества с российскими холдингами, МЧС Минпромторгом , ведут активную работу и с заграничными партнерами. Так, Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева (ТАНТК) планирует локализовать производство до тысячи самолетов-амфибий Бе-103 в КНР. Соглашение с китайской стороной на лицензионную сборку самолета уже подписано. Многоцелевой легкий Бе-103 предназначен для выполнения грузовых и пассажирских перевозок. По желанию заказчика на нем можно установить автопилот, систему спутниковой навигации и метеолокатор.

Кроме того, сейчас ТАНТК разрабатывает перспективные грузовые экранопланы Бе-1000 и Бе-2500. Полезная нагрузка Бе-1000 составит 400 тонн. А вот сверхтяжелый транспортный Бе-2500 можно будет использовать на трансокеанских маршрутах, он также способен стать платформой при доставке космических кораблей в верхние слои атмосферы в экваториальной зоне. Его максимальная коммерческая нагрузка — до 1000 тонн.

При этом заводы активно реализуют политику импортозамещения: практически все комплектующие отечественные. Единственно, что пока не удается полностью заместить, — это двигатели.

— Двигатели на наши катера мы сами не производим, работаем с иностранными производителями, — рассказала Анастасия Григорова. — Проблема в том, что для малых катеров отечественных двигателей просто нет. Разработок много, но преимущественно для больших судов.

Та же проблема и у авиапроизводителей. Здесь они показали зелено-белого красавца — самолет для авиахимических работ, который так сегодня необходим южному АПК. Он уже отправлен в серийное производство.

— В стране и за рубежом огромный рынок такой авиации. В России же сейчас поля опыляют старенькие Ан-2, а то и дельтапланы, — пояснил корреспонденту «РГ» генеральный директор ОНПП «Технология» имени Ромашина Андрей Силкин . — Степень импортозамещения у нашего самолета максимально возможная. Кроме двигателя практически все отечественное. Очень рассчитываем, что появится российский мотор подходящей тяги, который мы сможем поставить на свой самолет.

В этом году компания выпускает пробную серийную партию — десять самолетов. Массовое же производство позволит предложить его покупателям по цене менее 20 миллионов рублей. Гордость ТАНТК — амфибию Бе-200 — также пока предлагают заказчикам с украинским двигателем. Объединенная двигателестроительная корпорация планирует только к 2021 года завершить ремоторизацию самолета, установив на него российско-французский двигатель SaM146. Поэтому сейчас отечественные авиа— и судостроители ждут новых разработок от российских производителей моторов.

Мнение

— За прошедшие годы выставка стала крупномасштабным международным проектом. На площадках «Гидроавиасалона» ведущие разработчики и производители авиационной и морской техники имеют уникальную возможность обсуждать ее актуальность и перспективы дальнейшего совершенствования. Обеспечение безопасности страны — многоплановая задача, успешное решение которой возможно только с использованием самых передовых технологий, новейшего оборудования и современных информационных систем. У многих российских разработок уже сегодня есть долгосрочные перспективы. Несомненный интерес у специалистов вызывает техника, позволяющая спасать людей с воздуха и на воде. Так, таганрогский многоцелевой самолет-амфибия Бе-200ЧС уже более 15 лет остается одним из самых крупных и наиболее эффективных противопожарных летающих средств во всем мире. Авиация МЧС подтвердила это сотнями успешно проведенных спасательных операций по борьбе с природными пожарами как в России, так и за рубежом.