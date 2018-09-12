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Демонстрация мощи или скрытое послание: как западные СМИ восприняли учения «Восток-2018»
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Демонстрация мощи или скрытое послание: как западные СМИ восприняли учения «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 46 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
СМИ стран Запада не могли оставить без внимания учения «Восток-2018». Одни видят в маневрах демонстрацию геополитических сдвигов в Евразии, другие — триумф программы модернизации российской армии.
Западная пресса отреагировала на начало масштабных российских учений «Восток-2018». Большинство заметных изданий посвятило этому событию специальные материалы.
СМИ по разному трактуют послание, которое Россия отправляет мировому сообществу с помощью этих маневров. Одни видят в учениях «Восток-2018» демонстрацию геополитических сдвигов в Евразии, другие — триумф программы модернизации российской армии.
Так, британский Telegrpagh назвал «Восток-2018» триумфом президента Владимира Путина, который сделал важную ставку на создание современной армии, перевооружение и модернизацию, и теперь предъявляет миру свои успехи. Проведение учений за неделю до важного саммита между лидерами КНДР и Южной Кореи демонстрируют, по мнению авторов материала, стремление Москвы стать одним из важнейших игроков в регионе.
Немецкий Deutsche Welle обратил внимание на масштаб маневров, которые стали крупнейшими со времен советских учений «Запад-81». Отдельный пункт статьи посвящен участию в российских учениях китайских Вооруженных сил — эксперты издания с удивлением отметили, что это первый в истории отношений двух стран случай сотрудничества в маневрах стратегического уровня.
CNBC в связи с началом учений напомнил читателям о пристальном внимании Пентагона к «Востоку-2018». По словам источника канала из кругов национальной безопасности, сотрудничество России и Китая на таком уровне беспокоит США, в связи с чем учения подвергнуты тщательному анализу.
Американский The Washington Post делает акцент на политической составляющей, привязывая учения к Восточному экономическому форуму во Владивостоке, где президент Путин приветствовал в качестве почетного гостя китайского лидера Си Цзиньпина. Участие китайцев в крупнейших военных маневрах России и происходящее на форуме составляет, по мнению авторов материала, «недвусмысленные послание — под американским давлением исторические соперники стали союзниками».
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