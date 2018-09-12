Ещё
Конные экипажи военной полиции будут патрулировать территорию на «Востоке-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Норкин взбесил россиян
Норкин взбесил россиян

Конные экипажи военной полиции будут патрулировать территорию на «Востоке-2018» 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Применение лошадей позволяет сотрудникам военной полиции значительно сократить время на патрулирование периметра, а также осуществлять бесшумный подход к охраняемым объектам.
В полевом лагере военной полиции на полигоне «Цугол» в Забайкалье военные полицейские будут патрулировать периметр верхом на лошадях. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Военнослужащие перемещаются на лошадях по периметру полевого лагеря с целью выявления диверсантов «противника». По легенде учений, они ведут слежку и постоянно пытаются подойти к лагерю военных полицейских с целью дальнейшего нападения. Применение лошадей позволяет сотрудникам военной полиции значительно сократить время на патрулирование периметра, а также осуществлять бесшумный подход к охраняемым объектам.
Свыше 500 сотрудников военной полиции обеспечивают правопорядок и соблюдение воинской дисциплины на полигоне Восточного военного округа «Цугол» в районах развертывания полевых лагерей Российской группировки войск и подразделений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках маневров «Восток-2018».
ТК «Звезда»: последние новости
Перепутали с танком: ВСУ под Горловкой обстреляли трактор Украина усилила группировку войск в районе Азовского моря Российские мотострелки при поддержке артиллерии уничтожили лагерь условных террористов в Таджикистане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме187
«Я только с русскими помирился»168
Моисееву предсказали скорую смерть26
Норкин взбесил россиян99
Золотову предложили секунданта276
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
04:58
«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме
В мире Политика
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение