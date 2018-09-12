Конные экипажи военной полиции будут патрулировать территорию на «Востоке-2018»

Применение лошадей позволяет сотрудникам военной полиции значительно сократить время на патрулирование периметра, а также осуществлять бесшумный подход к охраняемым объектам.

В полевом лагере военной полиции на полигоне «Цугол» в Забайкалье военные полицейские будут патрулировать периметр верхом на лошадях. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Военнослужащие перемещаются на лошадях по периметру полевого лагеря с целью выявления диверсантов «противника». По легенде учений, они ведут слежку и постоянно пытаются подойти к лагерю военных полицейских с целью дальнейшего нападения. Применение лошадей позволяет сотрудникам военной полиции значительно сократить время на патрулирование периметра, а также осуществлять бесшумный подход к охраняемым объектам.

Свыше 500 сотрудников военной полиции обеспечивают правопорядок и соблюдение воинской дисциплины на полигоне Восточного военного округа «Цугол» в районах развертывания полевых лагерей Российской группировки войск и подразделений Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в рамках маневров «Восток-2018».