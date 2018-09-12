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Более 500 мотострелков приняли участие в учениях под Екатеринбургом
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Более 500 мотострелков приняли участие в учениях под Екатеринбургом 

ТАСС 1 час назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сентября. /ТАСС/. Более 500 военнослужащих мотострелковых подразделений приняли участие в учениях на Свердловском полигоне под Екатеринбургом, сообщили в среду в пресс-службе Центрального военного округа.
"По замыслу учений, условное бандформирование двигалось колонной на «джихад-мобилях» к населенному пункту, но было обнаружено расчетами беспилотных летательных аппаратов. Мотострелкам предстояло сорвать планы «боевиков», нанеся внезапный удар с фланга. Поразив головной автомобиль, экипажи бронетранспортеров БТР-82А уничтожили отряд огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек на подступах к условному городу", — говорится в сообщении.
В военном округе добавили, что учебные стрельбы шли по целям, имитирующим высокомобильную, бронированную технику и условного противника на расстояниях до тысячи метров.
БТР-82А — модернизированная версия БТР-80. В машине установлен унифицированный боевой модуль, оснащенный электроприводом и двухплоскостным стабилизатором вооружения, позволяющий вести прицельный огонь в движении. Основное оружие боевого модуля — 30-миллиметровая пушка. Огневая мощь БТР-82А более чем вдвое превышает возможности предшественников.
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