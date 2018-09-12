Более 500 мотострелков приняли участие в учениях под Екатеринбургом

ЕКАТЕРИНБУРГ , 12 сентября. / ТАСС /. Более 500 военнослужащих мотострелковых подразделений приняли участие в учениях на Свердловском полигоне под Екатеринбургом, сообщили в среду в пресс-службе Центрального военного округа.

"По замыслу учений, условное бандформирование двигалось колонной на «джихад-мобилях» к населенному пункту, но было обнаружено расчетами беспилотных летательных аппаратов. Мотострелкам предстояло сорвать планы «боевиков», нанеся внезапный удар с фланга. Поразив головной автомобиль, экипажи бронетранспортеров БТР-82А уничтожили отряд огнем из 30-миллиметровых автоматических пушек на подступах к условному городу", — говорится в сообщении.

В военном округе добавили, что учебные стрельбы шли по целям, имитирующим высокомобильную, бронированную технику и условного противника на расстояниях до тысячи метров.

БТР-82А — модернизированная версия БТР-80. В машине установлен унифицированный боевой модуль, оснащенный электроприводом и двухплоскостным стабилизатором вооружения, позволяющий вести прицельный огонь в движении. Основное оружие боевого модуля — 30-миллиметровая пушка. Огневая мощь БТР-82А более чем вдвое превышает возможности предшественников.