Цзиньжи тоутяо (Китай): У НАТО есть около 5 тысяч самолетов, чтобы сравнять Россию с землей, а Путин по-прежнему шутит

С самого начала холодной войны США принимали меры предосторожности против СССР путем объединения с Европой и особенно западноевропейскими членами НАТО . Вместе они сформировали «железный занавес» для защиты от жадных взглядов Советского Союза в сторону «свободного мира». После распада СССР Россия пошла на немалые уступки, но США отнеслись к этому с недоверием, снова вынудив Россию стать своим врагом. В итоге Америка противодействует РФ с помощью европейских друзей вплоть до сегодняшнего дня.

Хотя США все еще держатся вполне уверенно, ситуация с вооружением у стран НАТО выглядит весьма малообещающей. Не так давно НАТО представило новую стратегию военно-воздушных сил, цель которой объединить ВВС тех европейских стран, которые не являются членами НАТО. Организация объяснила это ускорением европейской интеграции и сотрудничества в сфере коллективной обороны, а также укреплением работы в сфере антикризисного управления и защиты.

Это, вне всякого сомнения, отговорка, и стратегия направлена непосредственно против России. Фактически НАТО начало создавать военные базы и проводить подготовку войск в восьми восточных странах альянса еще два года назад. Оно надеется создать объединенные силы, состоящие из войск многих стран, и новую стратегию ВВС можно считать первым шагом к формированию защитного кольца.

Тем не менее ни военные базы на передовой, ни новые стратегии ВВС не могут изменить реальность — вооружение большей части стран НАТО постепенно приходит в упадок несмотря на вызывающую тревогу численность объединенных сил. Согласно статистике, на сегодняшний день на восточных границах НАТО сосредоточено примерно 320 тысяч солдат и 130 танков, в то время как на западных границах России расквартировано около 780 тысяч военнослужащих и 750 танков. Дополнительную головную боль приносит «авторитетам» НАТО и то, что их без того маленькая армия уступает российской в подготовке и вооружении.

Однако по словам представителей организации, ее преимущество — это ВВС, и при необходимости все страны-участницы могут собрать примерно 5 тысяч боевых самолетов и оперативно бросить их на поле боя. Таким образом, опубликованная не так давно стратегия создана только лишь для расширения этого преимущества, что будет стоить НАТО немалых забот.

Но делает ли Россия так, как хочет НАТО? Конечно же, нет. Она действует просто и грубо — размещает на своей западной границе множество передовых зенитных ракет средней дальности и разрабатывает новые радиолокационные системы и системы управления огнем.

Очевидно, что Россия не стала глупить и вступать в открытую конфронтацию с НАТО — вместо того, чтобы противопоставить свою не то что бы сильную авиацию силам противника, она решила действовать «несимметрично». Меры со стороны российской армии не дают ВВС НАТО создать настоящую угрозу для России, сдерживают попытки организации надавить по периметру границ РФ, ослабляют блокаду, создают в воздушном пространстве РФ эффективный оборонительный рубеж.

Однако это — не самое главное. Если не считать ВВС США, расквартированных в Европе, воздушные силы самих государств региона нельзя назвать очень сильными. Возьмем, к примеру, Германию — ее ВВС долгое время не участвовали в боевых действиях, поэтому о боеспособности не может идти и речи, вопросы вызывает даже простейшие обслуживание техники. Всего в Германии можно «наскрести» десять истребителей Eurofighter Typhoon, которые находятся в состоянии боевой готовности. Если исходить из заявлений НАТО, остается еще 4990 самолетов — откуда их взять?

Если в таком состоянии находится самая богатая, боеспособная и сильная Германия, то об остальных европейских странах и говорить нечего. Великобритания занята Брекситом, Франция поглощена своими интересами в Африке, и несмотря на то, что на них направлено «дуло российского ружья», они, кажется, совсем не волнуются. США, видимо, придется полагаться на свои силы, если они хотят развернуть в Европе боевые действия болезненные для России.