Одновременное десантирование с 47 вертолетов будет отработано на «Востоке-2018»

Также, десантники отрепетируют высадку с вертолетов тремя способами: беспарашютным, по-штурмовому и низковысотным парашютным способом.

Различные способы высадки десантно-штурмовых подразделений отработают ульяновские десантники в ходе маневров «Восток-2018». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В рамках одного из эпизодов учений будет осуществлена высадка тактического воздушного десанта тремя способами: беспарашютным, по-штурмовому и низковысотным парашютным способом.

Беспарашютный способ десантирования будет использован для высадки подразделений десанта в труднодоступных местах, где не возможна посадка транспортно-боевых вертолетов. Высадка личного состава будет проведена с использованием десантных канатов и других спусковых средств из положения зависания вертолетов на высоте от 100 до 150 метров над землей.

Низковысотное десантирование группы прикрытия будет осуществляться из вертолетов Ми-8 с высоты 100 метров на модицикации парашютной системы, специально разработанной для осуществления прыжков с малых высот.

Высадка главных сил десанта по-штурмовому будет проведена одновременно с более чем 45 вертолетов Ми-8 и двух самых больших транспортных вертолетов в мире Ми-26. Кроме того, прикрывать десантников с воздуха будут группы огневой поддержки, состоящие из восьми вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и 14 вертолетов Ми-24.

Грандиозные учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября 2018 года на территории и в морских акваториях Восточного военного округа. В них примут участие около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.