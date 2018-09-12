Ещё
Одновременное десантирование с 47 вертолетов будет отработано на «Востоке-2018»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Норкин взбесил россиян
Норкин взбесил россиян

Одновременное десантирование с 47 вертолетов будет отработано на «Востоке-2018» 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Также, десантники отрепетируют высадку с вертолетов тремя способами: беспарашютным, по-штурмовому и низковысотным парашютным способом.
Различные способы высадки десантно-штурмовых подразделений отработают ульяновские десантники в ходе маневров «Восток-2018». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
В рамках одного из эпизодов учений будет осуществлена высадка тактического воздушного десанта тремя способами: беспарашютным, по-штурмовому и низковысотным парашютным способом.
Беспарашютный способ десантирования будет использован для высадки подразделений десанта в труднодоступных местах, где не возможна посадка транспортно-боевых вертолетов. Высадка личного состава будет проведена с использованием десантных канатов и других спусковых средств из положения зависания вертолетов на высоте от 100 до 150 метров над землей.
Низковысотное десантирование группы прикрытия будет осуществляться из вертолетов Ми-8 с высоты 100 метров на модицикации парашютной системы, специально разработанной для осуществления прыжков с малых высот.
Высадка главных сил десанта по-штурмовому будет проведена одновременно с более чем 45 вертолетов Ми-8 и двух самых больших транспортных вертолетов в мире Ми-26. Кроме того, прикрывать десантников с воздуха будут группы огневой поддержки, состоящие из восьми вертолетов Ка-52 «Аллигатор» и 14 вертолетов Ми-24.
Грандиозные учения «Восток-2018» проходят с 11 по 17 сентября 2018 года на территории и в морских акваториях Восточного военного округа. В них примут участие около 300 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов.
ТК «Звезда»: последние новости
Перепутали с танком: ВСУ под Горловкой обстреляли трактор Российские мотострелки при поддержке артиллерии уничтожили лагерь условных террористов в Таджикистане Российские специалисты РЭБ нейтрализовали радиоуправляемые минные поля на учении в Таджикистане
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме199
«Я только с русскими помирился»172
Норкин взбесил россиян112
Киев перебросил войска к границе с Россией551
Моисееву предсказали скорую смерть26
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
04:58
«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме
В мире Политика
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
05:06
«Аполлон» сдал своих: дипломат опознал «отравителей» Скрипалей
Политика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение