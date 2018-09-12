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Зарубежные эксперты освидетельствовали новый российский самолет Ту-214ОН
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Зарубежные эксперты освидетельствовали новый российский самолет Ту-214ОН 

Вести.Ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Борт предназначен для полетов в рамках Договора по открытому небу. Это соглашение позволяет государствам следить за военной деятельностью друг друга. В результате представители стран-участников договора подтвердили, что самолет соответствует всем требованиям. Борт оснащен цифровой камерой российского производства. Оборудование самолета на 5-7 лет опережает американские аналоги, отмечает телеканал «Россия 24».
"В мероприятии участвовали представители 23 государств Европы США и Канады, всего было 73 участника, задача поставленная министром обороны РФ, выполнена в полном объеме. Мы подтвердили характеристики самолёта, мы определили высоты, на которых этот самолёт может использоваться, на мой взгляд, все прошло успешно", — отметил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
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