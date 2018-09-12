Зарубежные эксперты освидетельствовали новый российский самолет Ту-214ОН

Борт предназначен для полетов в рамках Договора по открытому небу. Это соглашение позволяет государствам следить за военной деятельностью друг друга. В результате представители стран-участников договора подтвердили, что самолет соответствует всем требованиям. Борт оснащен цифровой камерой российского производства. Оборудование самолета на 5-7 лет опережает американские аналоги, отмечает телеканал «Россия 24».