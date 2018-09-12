WSJ: США хотят расширить военное присутствие в Греции из-за Турции и С-400

НЬЮ-ЙОРК , 12 сентября. / ТАСС /. Командование Вооруженных сил США ведет переговоры с целью расширить масштаб операций на территории Греции за счет использования военно-воздушных и военно-морских баз в этой стране на фоне обострения напряженности с Турцией из-за ее планов покупки российских зенитных ракетных систем С-400. Об этом сообщила во вторник со ссылкой на американских должностных лиц газета Wall Street Journal.

По данным ее источников, геополитические и географические факторы повышают привлекательность баз в Греции для ВС США. Обе страны имеют основания для беспокойства в отношении действий входящей в состав НАТО Турции. При этом Греция с ее благоприятным климатом и военными объектами Североатлантического альянса позволяет круглогодично проводить военно-воздушные учения. Американские военные считают благоприятными имеющиеся возможности для временного размещения своих войск в этой стране.

Как информировали источники издания, переговоры ведет главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. Он, однако, не предлагает размещать американские войска и технику в Греции на постоянной основе. При всех потенциальных преимуществах более частое использование военных объектов в Греции не рассматривается Вашингтоном в качестве замены или возмещения авиабазы Инджирлик в Турции, уверяют источники газеты.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ по вопросу закупки С-400. В сентябре 2017 года в РФ подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс по контракту уже внесен. В середине июня военно-дипломатический источник сообщил ТАСС, что предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ поставлена задача в мае 2019 года завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.

Вашингтон предупредил Анкару, что в случае приобретения у России С-400 США могут отказать Турции в продаже истребителей F-35.