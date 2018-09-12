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Новые комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА впервые применят на учениях «Восток-2018»
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Новые комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА впервые применят на учениях «Восток-2018» 

ТАСС + ещё 1 16 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
МОСКВА, 12 сентября. /ТАСС/. Новейшие российские радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) будут впервые использованы для мониторинга воздушного пространства на маневрах «Восток-2018». Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ.
"Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Силок-01» и «Житель» будут круглосуточно мониторить воздушное пространство в районах размещения войск (сил) для защиты важных объектов от нападения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника на командные пункты и другие важные объекты", — говорится в сообщении.
Новые комплексы способны дистанционно посадить низколетящие БПЛА противника. Работа комплекса «Силок-01» направлена на автоматическое обнаружение беспилотников и определение их координат. «Житель» засекает и подавляет разведывательную аппаратуру при любых диапазонах частот и на любой высоте.
В пресс-службе также сообщили, что комплексы «Силок-01» и «Житель» поступили на вооружение подразделений войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в 2018 году. Они успели зарекомендовать себя в Сирии, но на масштабных маневрах будут использованы впервые.
С 11 по 17 сентября под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана проводятся масштабные маневры «Восток-2018». Всего в них принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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