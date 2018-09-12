Новые комплексы радиоэлектронной борьбы с БПЛА впервые применят на учениях «Восток-2018»

МОСКВА , 12 сентября. / ТАСС /. Новейшие российские радиоэлектронные комплексы по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) будут впервые использованы для мониторинга воздушного пространства на маневрах «Восток-2018». Об этом сообщила в среду пресс-служба Минобороны РФ.

"Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Силок-01» и «Житель» будут круглосуточно мониторить воздушное пространство в районах размещения войск (сил) для защиты важных объектов от нападения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника на командные пункты и другие важные объекты", — говорится в сообщении.

Новые комплексы способны дистанционно посадить низколетящие БПЛА противника. Работа комплекса «Силок-01» направлена на автоматическое обнаружение беспилотников и определение их координат. «Житель» засекает и подавляет разведывательную аппаратуру при любых диапазонах частот и на любой высоте.

В пресс-службе также сообщили, что комплексы «Силок-01» и «Житель» поступили на вооружение подразделений войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в 2018 году. Они успели зарекомендовать себя в Сирии, но на масштабных маневрах будут использованы впервые.