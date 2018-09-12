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Новейшие комплексы борьбы с беспилотниками впервые применят на маневрах «Восток-2018»
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Новейшие комплексы борьбы с беспилотниками впервые применят на маневрах «Восток-2018» 

ТК «Звезда» 54 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Новейшие комплексы РЭБ по борьбе с БПЛА «Силок-01» и «Житель» впервые будут применяться на масштабных маневрах «Восток-2018».
Расчеты комплексов радиоэлектронной борьбы «Силок-01» и «Житель» будут круглосуточно мониторить воздушное пространство в районах размещения для защиты важных объектов от нападения ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника на командные пункты и другие важные объекты.
Новейшие средства борьбы с БПЛА способны дистанционно посадить низколетящие летательные аппараты условного противника. Данные комплексы поступили на вооружение подразделений войск радиоэлектронной борьбы Центрального военного округа в 2018 году и на масштабных маневрах применяются впервые.
Комплекс «Силок» относится к новейшим разработкам в области радиоэлектронной борьбы. Он предназначен для обнаружения беспилотных летательных аппаратов в автоматическом режиме, самостоятельного определения их координат и появления на различных диапазонах рабочих частот. «Житель» способен засечь и подавить разведывательную аппаратуру, установленную на беспилотном летательном аппарате, на любой высоте при любых диапазонах частот.
Оба комплекса успешно зарекомендовали себя в Сирии.
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