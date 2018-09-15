Ещё
WSJ: США будут отслеживать нарушающие санкции против КНДР корабли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

WSJ: США будут отслеживать нарушающие санкции против КНДР корабли 

Газета.Ru + ещё 31 52 минуты назад
США совместно со своими союзниками решили создать центр для отслеживания перемещений кораблей, который поставляют нефтепродукты в Северную Корею в обход санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, координационный центр будет располагаться на борту флагманского командного корабля Седьмого флота ВМС США Blue Ridge.
Как отмечается, в состав штаба войдут более 50 представителей из стран-союзников США.
При этом союзники предоставят США свои корабли и самолеты для отслеживания судов, которые нарушают санкции против КНДР.
Ранее сообщалось, что минфин США ввел санкции против российской компании в рамках ограничительных мер в отношении КНДР.
Газета.Ru: последние новости
Космонавт Прокопьев показал, как латал дыру на МКС Почти 100 палестинцев ранены в стычках на границе Газы Аргентина возобновила поиски пропавшей в 2017 году подлодки
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет54
Порошенко объявил о «победе над Россией»38
РФ наотрез отказалась выполнять требование США492
Названы три версии повреждения «Союза»25
«Ужас»: Кучма оценил ситуацию на Украине81
Видео
00:35
Дети сняли на видео оскорбления учителя в Петербурге
Образование Происшествия
03:34
Пилот ВВС США случайно показал сверхсекретный самолет
Оружие Армия
01:31
РФ наотрез отказалась выполнять требование США
Политика
00:51
На красной ветке столичного метро парализовано движение
Новости Москвы Происшествия
02:06
Детали излишни: Украина больше не нужна России
Армия Статьи
02:59
Для Тулеева нашли новую должность
Политика Образование
00:38
В столице продлили «желтый» уровень погодной опасности
Погода Новости Москвы
00:06
Актер из «Нашей Раши» стал бомжом
Шоу-бизнес
03:47
РПЦ решилась на жесткий шаг против Константинополя
Общество
01:33
Собчак жестко высказалась об «отравителях»
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение