WSJ: США будут отслеживать нарушающие санкции против КНДР корабли

США совместно со своими союзниками решили создать центр для отслеживания перемещений кораблей, который поставляют нефтепродукты в Северную Корею в обход санкций. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, координационный центр будет располагаться на борту флагманского командного корабля Седьмого флота ВМС США Blue Ridge.

Как отмечается, в состав штаба войдут более 50 представителей из стран-союзников США.

При этом союзники предоставят США свои корабли и самолеты для отслеживания судов, которые нарушают санкции против КНДР.