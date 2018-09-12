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Совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018» в Казахстане
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Совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018» в Казахстане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
ИА Синьхуа: последние новости
В Западной Грузии завершились командно-штабные учения "Проворный дух 2018" Завершены совместные учения "Ковари-2018" войск Китая, Австралии и США Президент Кыргызстана С. Жээнбеков встретился с Сюй Циляном
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