Совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018» в Казахстане 

Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев
Алматы, 11 сентября /Синьхуа/ — 10-11 сентября в Казахстане прошли совместные учения государств-членов ОДКБ «Скала-2018». Фотографии Сньхуа/Павел Михеев