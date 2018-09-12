Военнослужащие РФ замаскировали полевые аэродромы в рамках маневров «Восток-2018»

Специалисты войск РХБ защиты при помощи дымовых машин ТДА-3 поставили дымовые и аэрозольные завесы.

Военнослужащие подразделений РХБ защиты ЦВО замаскировали оперативные аэродромы в Забайкалье. Маскировка была проведена от воздушных ударов условного противника в рамках маневров «Восток-2018». Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Специалисты подразделений аэрозольного противодействия применили сложные дымовые и аэрозольные завесы для маскировки боевой авиационной техники с учетом силы и направления ветра, что позволило скрыть расположение войск от средств поражения условного противника не только в визуальном, но и в инфракрасном и радиолокационном диапазонах.

Выйдя в район расположения полевого аэродрома, специалисты РХБ защиты при помощи дымовых машин ТДА-3 поставили дымовые и аэрозольные завесы на высоту до 15 метров, закрыв площадь более семи гектар, что обеспечило скрытность инфраструктуры аэродрома в течение трех часов.

Также в ходе учений военнослужащие подразделений РХБ защиты отработали вопросы разведки условно зараженной местности, взятие проб воды и грунта, подготовки растворов для дегазации и деактивации попавших в зону условного заражения личного состава и боевой техники.

В маневрах было задействовано около 800 военнослужащих и до 70 единиц вооружения и специальной техники воинских частей и подразделений РХБ защиты Центрального военного округа.