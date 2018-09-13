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В ходе маневров «Восток-2018» подразделения РХБ защиты поставили свыше 60 квадратных километров площадных аэрозольных завес
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В ходе маневров «Восток-2018» подразделения РХБ защиты поставили свыше 60 квадратных километров площадных аэрозольных завес 

ТК «Звезда» + ещё 3 22 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Такая защита направлена на снижение эффективности наземной, воздушной и космической разведки условного противника.
В рамках выполнения задач по маскировке войск на местности в ходе проведения маневров войск (сил) «Восток-2018» военнослужащие частей и соединений радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Восточного военного округа и частей центрального подчинения поставили свыше 60 квадратных километров площадных завес.
На девяти полигонах ВВО подразделения РХБ защиты для снижения заметности командных пунктов и огневых позиций при помощи термодымовой аппаратуры осуществляют постановку дымовых завес в районах передвижения общевойсковых подразделений, а также стратегически важных объектов инфраструктуры наземной группировки войск.
Постановка площадных аэрозольных завес выполняется как в статическом положении, так и в движении с использованием дымовых машин ТДА-3К и комплектов радиоэлектронных средств управления аэрозольными полями (рубежами) РПЗ-8х, предназначенных для дистанционного приведения в действие дымовых шашек и других средств, имеющих электрический запуск. Такая защита направлена на снижение эффективности наземной, воздушной и космической разведки условного противника.
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