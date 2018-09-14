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Подразделения РХБ защиты ликвидировали последствия условного разлива химических веществ в ходе маневров «Восток-2018»
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Подразделения РХБ защиты ликвидировали последствия условного разлива химических веществ в ходе маневров «Восток-2018» 

ТК «Звезда» + ещё 4 19 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе одного из этапов практических действий, войсками РХБ защиты была получена задача на ликвидацию последствий химического заражения в результате разлива железнодорожных цистерн
Войска радиационной, химической и биологической защиты в рамках маневров войск (сил) «Восток-2018» ликвидировали последствия чрезвычайной ситуаций химического характера.
В ходе розыгрыша одного из этапов практических действий войсками РХБ защиты была получена задача на ликвидацию последствий химического заражения в результате разлива нескольких железнодорожных цистерн с ядовитыми химическими веществами.
Военнослужащие частей и соединений РХБ защиты Восточного военного округа и частей центрального подчинения совместно с силами специальной авиации с установленными на борту приборами химразведки осуществили выявление границ заражения и обозначение опасного района. Обнаруженные источники заражения были изъяты для проведения анализа.
После этого подразделения специальной обработки «обезвредили» местность, подвергшуюся заражению.
В маневрах войск (сил) «Восток-2018» принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих и до 300 единиц вооружения и техники войск РХБ защиты, включая мобильные лаборатории, машины радиационной химической разведки РХМ-6, радиационно-поисковые машины РПМ-2 и робототехнику, а также мобильные диагностические группы научно-исследовательских организаций войск химзащиты по ликвидации последствий радиоактивного и химического заражения местности.
В период с 11 по 17 сентября с.г. в соответствии с планом подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации на 2018 год под руководством Министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, прилегающих акваториях Тихого океана проводятся маневры войск (сил) «Восток-2018».
К маневрам привлекаются органы военного управления, войска (силы) Восточного и Центрального военных округов, силы Северного флота, соединения Воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил. В них принимают участие около 300 тыс. военнослужащих, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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