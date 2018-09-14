Подразделения РХБ защиты ликвидировали последствия разлива химвеществ на «Востоке»

В маневрах «Восток-2018» принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих и до 300 единиц различного вооружения и техники войск РХБ защиты.

Войска радиационной, химической и биологической защиты в рамках маневров «Восток-2018» ликвидировали последствия чрезвычайной ситуаций химического характера. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

В ходе розыгрыша одного из этапов практических действий войсками РХБ защиты была получена задача на ликвидацию последствий химического заражения в результате разлива нескольких железнодорожных цистерн с ядовитыми химическими веществами.

Военнослужащие частей и соединений РХБ защиты Восточного военного округа и частей центрального подчинения совместно с силами специальной авиации с установленными на борту приборами химразведки осуществили выявление границ заражения и обозначение опасного района. Обнаруженные источники заражения были изъяты для проведения анализа.

После этого подразделения специальной обработки «обезвредили» местность, подвергшуюся заражению.

В маневрах «Восток-2018» принимают участие более 1,5 тысячи военнослужащих и до 300 единиц вооружения и техники войск РХБ защиты, включая мобильные лаборатории, машины радиационной химической разведки РХМ-6, радиационно-поисковые машины РПМ-2 и робототехнику, а также мобильные диагностические группы научно-исследовательских организаций войск химзащиты по ликвидации последствий радиоактивного и химического заражения местности.