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Украина заявила о перебрасывании войск к Азовскому морю
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Украина заявила о перебрасывании войск к Азовскому морю 

Российская Газета + ещё 7 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Украина усилила армейскую группировку в Приазовье. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко на своей странице в Facebook.
Таким образом, по его словам, выполнен приказ украинского генштаба по обеспечению контроля ситуации в регионе, обороны морского побережья и поддержки действий корабельной группировки, сообщает РИА Новости.
Кроме того, Украина завершила переброску в Азовское море двух бронекатеров типа «Гюрза-М». Об этом также в соцсети сообщил украинский заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк. 9 сентября на воду был спущен бронекатер «Лубны», а 11 сентября — «Кременчуг».
Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об усилении военного присутствия в Азовском море и обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.
Вопрос об использовании акватории Азовского моря обострился после того, как в мае погранслужба Украины задержала российское рыболовецкое судно «Норд», в ответ российские пограничники усилили досмотры украинских судов.
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