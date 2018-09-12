Украина заявила о перебрасывании войск к Азовскому морю

Украина усилила армейскую группировку в Приазовье. Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко на своей странице в Facebook.

Таким образом, по его словам, выполнен приказ украинского генштаба по обеспечению контроля ситуации в регионе, обороны морского побережья и поддержки действий корабельной группировки, сообщает РИА Новости

Кроме того, Украина завершила переброску в Азовское море двух бронекатеров типа «Гюрза-М». Об этом также в соцсети сообщил украинский заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк . 9 сентября на воду был спущен бронекатер «Лубны», а 11 сентября — «Кременчуг».

Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение об усилении военного присутствия в Азовском море и обеспечении подразделений береговой обороны новейшим высокоточным ракетным оружием.

Вопрос об использовании акватории Азовского моря обострился после того, как в мае погранслужба Украины задержала российское рыболовецкое судно «Норд», в ответ российские пограничники усилили досмотры украинских судов.