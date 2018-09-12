«НОВАТЭК» и «Росатом» создадут СП по развитию ледокольного флота на СПГ

Москва , 12 сентября — «Вести. Экономика». "НОВАТЭК" "Росатом" подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для строительства флота ледоколов на сжиженном природном газе (СПГ).

"Меморандум закрепляет намерения сторон по сотрудничеству в области совместной разработки, финансирования и реализации проекта по созданию флота ледоколов на СПГ для обеспечения ледокольной проводкой судов арктических СПГ-проектов «НОВАТЭКа» в замерзающих акваториях Северного морского пути, а также строительства судов портового флота и снабжения", — сообщает «НОВАТЭК».

"Подписание данного соглашения будет способствовать развитию ледокольного флота и росту грузопотока по Северному морскому пути", — заявил глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон

"Мы также должны будем обсудить формы сотрудничества и финансирование. Будем оценивать до четырех ледоколов", — в свою очередь заявил первый зампред правления «НОВАТЭКа» Лев Феодосьев