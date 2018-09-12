Ещё
«НОВАТЭК» и «Росатом» создадут СП по развитию ледокольного флота на СПГ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«НОВАТЭК» и «Росатом» создадут СП по развитию ледокольного флота на СПГ 

Вести Экономика + ещё 8 25 минут назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 12 сентября — «Вести. Экономика». "НОВАТЭК" и "Росатом" подписали соглашение о создании совместного предприятия (СП) для строительства флота ледоколов на сжиженном природном газе (СПГ).
"Меморандум закрепляет намерения сторон по сотрудничеству в области совместной разработки, финансирования и реализации проекта по созданию флота ледоколов на СПГ для обеспечения ледокольной проводкой судов арктических СПГ-проектов «НОВАТЭКа» в замерзающих акваториях Северного морского пути, а также строительства судов портового флота и снабжения", — сообщает «НОВАТЭК».
"Подписание данного соглашения будет способствовать развитию ледокольного флота и росту грузопотока по Северному морскому пути", — заявил глава «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.
"Мы также должны будем обсудить формы сотрудничества и финансирование. Будем оценивать до четырех ледоколов", — в свою очередь заявил первый зампред правления «НОВАТЭКа» Лев Феодосьев.
Между тем на Выборгском судостроительном заводе строят первый в мире ледокол на СПГ-топливе.
Вести Экономика: последние новости
"ВЭБ-Лизинг" будет финансировать строительство морских судов на СК "Звезда" Россия может возобновить производство самого большого самолета-амфибии Минобороны развернет комплексы "Бастион" на острове Котельный в Арктике
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей303
Норкин взбесил россиян588
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО98
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой26
Киев перебросил войска к границе с Россией551
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
00:38
Американцы открестились от саботажа на МКС
Наука и техника Технологии
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение