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Корабль-призрак появился у берегов Мьянмы
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Корабль-призрак появился у берегов Мьянмы 

13 Новостей.ru 53 минуты назад
Фото: 13 Новостей.ru
Таинственный случай произошёл в Мьянме, где недалеко от берега остановился корабль. Длина загадочного корабля составила около 178 метров. У корабля нет никаких опознавательных знаков и не понятно какой стране он принадлежит. Местные решили обследовать загадочное судно и каким же было их удивление, когда поднявшись на борт они не обнаружили на нём людей. Чиновники предполагают, что экипаж мог покинуть корабль после того, как приблизился к берегу. Но по какой причине это могло произойти, никто не понимает. По некоторым данным, похожее судно заходило в порт Тайваня около 9 лет назад и тогда на корабле присутствовал флаг Индонезии. Но неужели данный корабль плавал около 9 лет и больше нигде не отмечался? Иногда происходят странные события и корабли и самолёты обнаруживают спустя время. Особенно часто это происходит в зоне Бермудского треугольника, где пропавший транспорт может появится спустя десятки лет. Одни говорят о временной петле и аномальных зонах, которые переносят корабли спустя время и на них пропадает экипаж. Другие люди не верят в мистику и больше склоняются к версиям о пиратах.
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